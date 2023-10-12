الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يفجر مفاجأة: اتحاد الكرة رفض التعاقد مع روبرتس صانع ثورة الكرة المغربية

ميدو
ميدو

فجر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، مفاجأة مدوية حول هوية منصب المدير الفني لـ الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" لابد من التعاقد مع مدير فني لتطوير الكرة المصرية في الفترة القادمة".

وأضاف:" سبق أن عرضت على اتحاد الكرة المصري التعاقد مع الويلزي أوشيان روبرتس وهو صديق عزيز وسبق له العمل في الدوري الإنجليزي وساعد ريان جيجز وأيضاً باتريك فييرا".

وتابع:" تم رفض التعاقد مع روبرتس من جانب اتحاد الكرة رغم أن راتبه لم يكن ضخماً".

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وأتم:" روبرتس تولى هذا المنصب في المغرب وصنع ثورة التطور في الكرة المغربية التي قادت المنتخب للمركز الرابع في بطولة كأس العالم وأيضاً التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة النسائية".

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