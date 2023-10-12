سمير فرج يكشف عن الموعد المتوقع لانتهاء الحرب في غزة (فيديو)

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن توقعاته لمسار العمليات القتالية الدائرة في فلسطين بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، قائلا: " مقاتلو حماس لديهم عدد كبير من الأنفاق يساعدهم في شن عمليات برية عديدة، وستساعدهم في تقديم ضربات قوية للدبابات الإسرائيلية.

وأكد سمير فرج خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القصف والقتال الدائر في قطاع غزة لن يتوقف قبل 15 يوما على الأقل وذلك بسبب الإحراج الذي سببته المقاومة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية أمام شعبها، لافتا إلى أن مصر مازالت تكثف جهودها من أجل تهدئة الأوضاع.

وتابع: "أتعجب من موقف الدول الأوروبية التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، وفي نفس الوقت توقف المساعدات الإنسانية في فلسطين على الرغم من كل ما تتعرض له في الوقت الحالي، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية مستهدفة.

مصر تتعرض لحملة كبيرة من الخارج والاتجاهات الأربعة لدينا مهددة

ودعا اللواء سمير فرج المصريينللانتباه للتهديدات الخارجية، قائلا: مصر تتعرض لحملة كبيرة من الخارج، والاتجاهات الأربعة لدينا مهددة، ومصر ستبقى مضيئة بجيشها وشعبها ورئيسها.