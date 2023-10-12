حقوق الإنسان بالبرلمان تستنكر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين (فيديو)

كشف طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء القصف الوحشي لقوات الاحتلال على قطاع غزة

واستنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي"، مساء اليوم الأربعاء الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، قائلا: " ما يحدث بقطاع غزة به انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان من جيش الاحتلال

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن تحيز الغرب تحيزاً كاملاً لإسرائيل ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، أمر مرفوض للغاية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي علي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 1127 و5489 جريحًا حتى الآن، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق، أن انقطاع الكهرباء سيُؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلًا.

بايدن يُؤكد: أمريكا تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل



أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أن واشنطن تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بايدن، إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مُجددًا اليوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية مقتل ما لا يقل عن 22 أمريكيًا منذ بدء هجوم المقاومة الفلسطينية حماس.

وتوصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" وخصمه السياسي "بيني جانتس"، رئيس حزب معسكر الدولة إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وسيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

وينص الاتفاق أيضًا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.