رضا حجازي: تغير دور المعلم في نظام التعليم الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تغير دور المعلم في نظام التعليم الجديد المطبق على جميع صفوف المرحلة الابتدائية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن دور المعلم في نظام التعليم الجديد يعتمد على الإرشاد والتوجيه ومساعدة الطالب على إنتاج المعلومات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن دور المعلم يتضمن أيضًا في نظام التعليم الجديد إعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية في المستقبل، ومواكبة الثورات الصناعية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات السريعة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن القيادة السياسية المصرية تضع إصلاح التعليم على رأس أولوياتها، لذلك فهي تعمل على استكمال نظام التعليم الجديد.

نظام التعليم الجديد

ووصل قطار نظام التعليم الجديد هذا العام الدراسي 2023-2024 إلى الصف السادس الابتدائي ليكون بذلك طبق على جميع الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد المقرر البدء في تطبيقه العام الدراسي المقبل على الصف الأول الإعدادي.

وتعكف وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي على وضع تصور لتطوير المرحلة الثانوية في نظام التعليم الجديد استعدادا لعقد حوار مجتمعي لاعتماد النظام النسب والبدء في وضع الإطار العام للمناهج.

لقاء وزير التعليم مع مسئول أمريكي

والتقى وزير التربية والتعليم رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون التعليم والثقافة، لبحث سبل التعاون بين التعليم والولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق وزير التربية والتعليم إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الإعداد لعقد مؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي يهدف إلى تسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM، واستعراض أفضل المماراسات والدروس المستفادة، والتعرف على الخصائص المميزة له.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على مد جسور الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات ذات الصلة بالتعليم قبل الجامعى.

وثمّن وزير التربية والتعليم تجارب التعاون الناجحة بين الطرفين في عدة مجالات من بينها المركز الإقليمي للغة الإنجليزية وهو أحد المراكز المعنية بتعليم اللغة الإنجليزية والتابع للسفارة الأمريكية، وأحد المهام التي يقوم بها المركز برنامج "المرشد الأكاديمي"، الذي يركز على أفضل الممارسات في تعليم اللغة الانجليزية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى برنامج شبكة اللغة الإنجليزية المهنية عبر الإنترنت (OPEN) الذي يتيح للمتخصصين في تدريس اللغة الإنجليزية الفرصة للحصول على برامج التطوير المهني عبر الإنترنت.

