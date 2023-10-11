نجم الزمالك السابق: كوكا مفاجأة الموسم في الأهلي

أكد الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي سيكون مفاجأة الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" كوكا قدم بداية رائعة مع الأهلي هذا الموسم ، وأشعر أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر سيعتمد عليه بدلاً من مروان عطية".

وأضاف:" كوكا لاعب مميز وموهوب في التمرير وبناء الهجمات بخلاف المجهود البدني في وسط الملعب".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري على الملعب الوطني مكابا، بذهاب دور الـ8 من دوري السوبر الأفريقي.

في حين ستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تذاع المباراتين عبر قناة AD SPORTS 1 الحاصلة على حقوق بث الدوري الأفريقي.