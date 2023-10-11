الأهلي يدعم صفوف رجال السلة بمحترف أمريكي جديد

حسم النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع محترف أمريكي جديد إستعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

ونجح الأهلي في التوصل لإتفاق مع الأمريكي مارك ليونز البالغ من العمر 34 للإنضمام لصفوف الفريق بداية من مباراة السوبر المصري المرتقبة أمام الزمالك في البحرين.

ويمتلك ليونز مسيرة كبيرة مع العديد من الأنجية الأوروبية خاصة في تركيا وفرنسا إضافة للرياضي اللبناني.

وكان الأهلي قد ودع منافسات البطولة العربية في مفاجأة مدوية مساء اليوم بعد خسارته امام جمعية سلا المغربي.