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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يدعم صفوف رجال السلة بمحترف أمريكي جديد

مارك ليونز
مارك ليونز

حسم النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع محترف أمريكي جديد إستعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

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سلة الأهلي يودع البطولة العربية من نصف النهائي بأداء رجولي

ونجح الأهلي في التوصل لإتفاق مع الأمريكي مارك ليونز البالغ من العمر 34 للإنضمام لصفوف الفريق بداية من مباراة السوبر المصري المرتقبة أمام الزمالك في البحرين.

ويمتلك ليونز مسيرة كبيرة مع العديد من الأنجية الأوروبية خاصة في تركيا وفرنسا إضافة للرياضي اللبناني.

وكان الأهلي قد ودع منافسات البطولة العربية في مفاجأة مدوية مساء اليوم بعد خسارته امام جمعية سلا المغربي.

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