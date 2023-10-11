13 شرط للتقديم بوظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية
وظائف عسكرية بقوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، برزت من ضمن الموضوعات الاكثر اهتماما من قبل السعوديين ممن يبحثون عن فرصة عمل بالتزامن مع إعلان موعد وتفاصيل التقديم.
معايير وظائف قوات الطوارئ الخاصة
وكانت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، أعلنت فتح باب القبول والتسجيل لعدد من وظائفها العسكرية الشاغرة للرجال فقط، وفق شروط محددة وهي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
- ألا يكون المتقدم مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.
- ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.
- أن يكون المتقدم لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
- أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.
- أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ويتناسب مع الوزن.
- أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.
- أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة.
- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من خمس سنوات لحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.
- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من خمس سنوات لحملة شهادة الثانوية العامة.