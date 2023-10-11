ما أعادته ناسا من الكويكب بينو (فيديو)

أعادت مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لوكالة ناسا عينات من الكويكب بينو، وفي بث مباشر في وقت سابق من اليوم، أظهر لنا علماء ناسا ما وجدوه معلقًا في اتساع الكون الكبير.

ببساطة، أعادت الوكالة مجموعة كبيرة من العينات من الصخور ذات الأحجام المختلفة، وجزيئات الغبار، والجزيئات متوسطة الحجم.

والخبر المهم هنا هو أن العينات المأخوذة من الكويكب البالغ من العمر 4.5 مليار سنة لا تحتوي على الكربون فحسب، وهو أمر متوقع، بل تحتوي أيضًا على الماء. هذه هي اللبنات الأساسية للحياة على الأرض، وعلى الأرجح في كل مكان آخر، لذا فإن هذا أمر مهم.

بعض الصخور الفضائية من بينو.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "إن عينة OSIRIS-REx هي أكبر عينة كويكب غنية بالكربون يتم تسليمها إلى الأرض على الإطلاق، وستساعد العلماء على التحقيق في أصول الحياة على كوكبنا لأجيال قادمة".

في حين أن الصخور والغبار في الفضاء قد تبدو مملة لأولئك الذين يتوقعون وجود مجموعة من الكائنات الفضائية الصديقة، إلا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتحقيق المزيد من الاكتشافات الرائعة. هذه العينات موجودة على الكوكب فقط منذ 25 سبتمبر وبدأت الدراسات الأولية للتو.

وتقول ناسا إنها ستواصل دراسة الجسيمات وستقوم بإنشاء سجل من نوع ما حتى يتمكن العلماء من المنظمات الأخرى من استعارة أجزاء من أجل إلقاء نظرة عليها. وتتجه بعض العينات أيضًا إلى المتاحف.

أضافت وكالة الفضاء إن "الأسرار الموجودة داخل الصخور والغبار الناتج عن الكويكب ستتم دراستها لعقود قادمة، مما يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل نظامنا الشمسي، وكيف يمكن أن تكون المواد الأولية للحياة قد تم زرعها على الأرض، وما الذي حدث؟" يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اصطدام الكويكبات بكوكبنا الأصلي."

بالإضافة إلى ذلك، فوجئ العلماء بسرور بوجود "مادة كويكب إضافية" تغطي الجزء الخارجي من رأس المجمع وغطاء العلبة والقاعدة. وتقول فانيسا وايتش، مديرة مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، إن الوكالة مستعدة بأدوات متخصصة إضافية "لدراسة هذه الهدية الثمينة من الكون".



في الواقع، حصلت OSIRIS-REx على العينة من بينو في عام 2020. وبعد ذلك، أمضت المركبة الفضائية 18 شهرًا في تحليل الكويكب من الأعلى قبل أن تعود إلى مدار الرخام الأزرق المفضل لدينا الذي يدعم الحياة.

يعد بينو من الآثار القديمة لنظامنا الشمسي، حيث تقول ناسا إنه تشكل في أي مكان منذ 700 مليون إلى 2 مليار سنة بعد انفصال كويكب أكبر بكثير تشكل في الأصل منذ أكثر من 4.5 مليار سنة. نظرًا لحالتها الأقدم من متوشالح، يمكن لشظايا بينو هذه أن تعطينا نافذة على كيفية بدء الحياة على الأرض، وذلك بفضل الكربون والماء المكتشفين بالفعل وأي نتائج مستقبلية.

هذه ليست نهاية المركبة الفضائية OSIRIS-REx الغريبة. لا يزال هناك، يقدم أفضل انطباع لجيم كيرك. القادم؟ تتجه المركبة إلى كويكب يُدعى أبوفيس تحت اسم المهمة الجديد، OSIRIS-APEX.