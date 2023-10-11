موعد بطولة UFC Fight Night بموسم الرياض 2023

UFC.. نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لقطة من اتفاقية استضافة موسم الرياض لفاعلية الفنون القتالية بالتعاون مع UFC.

موسم الرياض..بطولة UFC Fight Night

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا:"لأول مرة في المملكة.. ليلة تاريخية استثنائية ضمن موسم الرياض..بطولة UFC Fight Night يوم ٢ مارس بالتعاون مع ufc".

كما نشر بيان الحدث الذي أوضح فيه استضافت موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024، والذي يضم مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالمياً في بطولات UFC.

ومن المقرر إعلان الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.

فيما حضر توقيع اتفاقية هذا الحدث بجانب المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، السيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في الشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.

يذكر أن هذا العام هو النسخة الرابعة لموسم الرياض، والذي سوف يحتفى به السعوديين وزوار المملكة بنهاية الشهر الجاري.

ومن المعروف عن موسم الرياض أنه يستقطب زوار وسياح من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة السعودية الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام.

ويقدم موسم الرياض للحاضرين برنامج مميز حيث يضم آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض بجانب تجارب تناول الطعام المختلف وغيره من الفعاليات الترفيهية المميزة التي يحرص المشاهير والعلامات التجارية البارزة الاشتراك فيها.