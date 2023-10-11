مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة (فيديو)

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن مفاجأة سارة للمواطنين المصريين بعد إعلانه أن الحكومة المصرية نجحت من خلال التواصل مع نظيرتها الهندية في الحصول على استثناء لمصر من حظر تصدير الأرز.

الهند توافق على تصدير 150 ألف طن من الأرز لمصر

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يتم بثه عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أن مصر ستحصل من الهند بعد الموافقة على استثنائها من تصدير الأرز، على 150 ألف طن من الأرز، سيتم ضخها في الأسواق، وبالتالي ستنخفض الأسعار.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك اجتماعات يومية تبدأ الساعة السابعة صباحا لبدء مبادرة خفض الأسعار من السبت المقبل لتخفيض أسعار عدة سلع منها الأرز وغيره، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أثناء الاجتماع أصدر قرارات فورية بتنفيذ كل ما طلبه القطاع الخاص لتيسير خفض الأسعار، وصدر اليوم القرار التنفيذي بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمدة ست أشهر.

وتابع: "القطاع الخاص حصل على 25% من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين، لافتا إلى أن البنك المركزي التزم بتوفير العملة الصعبة من أجل العمل على جلب مستلزمات الإنتاج وكل ما طُلب من قبل القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض الأسعار ستساهم فى محاولة لدعم الأسرة المصرية فى مواجهة تلك الأعباء وكذلك هى إحدى الأدوات التي تساهم في تقليل الممارسات الاحتكارية التى تنتهجها الشركات والتجار.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات فى مستوى الأسعار الداخلية بشكل كامل مما أثر على أداء السوق الداخلي مما أدى إلى إضافة أعباء إضافية على المواطن.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض الأسعار وحده قد لا يكون كافيًا لإحداث تغيير جذري في السوق، موضحًا أن المبادرة تحتاج إلى دعم إضافي من قوانين منافسة أكثر صرامة أو تنظيمات حكومية لتحقيق نتائج أكبر وفرض رقابة صارمة على التجار الجشعين والأسواق وخلق آليات جديدة لضبط الأسعار .

وأضاف ، أن العوامل التي ستؤثر في فعالية مبادرة خفض الأسعار، قوة الشركات الاحتكارية إذا كانت الشركات الاحتكارية تتمتع بقوة سوقية كبيرة وموارد مالية هائلة، فإنها قد تكون قادرة على تحمل خسائر مؤقتة ناتجة عن خفض الأسعار لفترة طويلة مشيرًا إلى أن نجاح مبادرة خفض الأسعار أيضا على استجابة المستهلكين، إذا كان المستهلكون غير واثقين من استدامة خفض الأسعار أو يفضلون الجودة والخدمة على السعر.

وعدد خضر عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نجاح المبادرة مثل الظروف الاقتصادية العامة مثل التضخم والركود على فعالية مبادرة خفض الأسعاروفي حالة ارتفاع التكاليف العامة وعدم استقرار الاقتصاد، قد يكون من الصعب على المبادرة تحقيق تأثير ملموس.