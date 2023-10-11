إحالة المتهم بقتل سائق يعمل فى أبلكيشن شهير للجنايات

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرار بإحالة المتهم بإنهاء حياة سائق يعمل فى “أبلكيشن” شهير لسرقة سيارته بالإكراه في القطامية، إلى المحاكمة الجنائية.

واحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بعد الانتهاء من التحقيقات معه والاستماع لأقوال شهود العيان على الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم والذى ادلى بإعترافات تفصيلية، قائلا أنه قام بالاتصال بأحد شركات النقل الخاصة عبر "أبلكيشن" الخاص بها، وفور وصول السائق بالسيارة تم التحرك لمنطقة القطامية، وما أن وجد الطريق خالياً فان بخنق السائق حتى الوفاة، والاستيلاء على السيارة وفر هارباً.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى القبض على شاب خنق سائق يعمل عبر"أبلكيشن" وسرق سيارته بالإكراه بمنطقة القطامية.

ووضع قانون العقوبات المصري، شروط لتشديد العقوبة على المتهمين فى جرائم القتل هي:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.