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وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بوتين يصف القضية الفلسطينية الإسرائيلية بـ "المُعقدة والحساسة"
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الايطالي
وزير الخارجية الايطالي

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن مصر أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني: "نعتقد أن مصر ضرورية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على أن إيطاليا تولي "أهمية كبيرة لدور مصر في هذه اللحظة وبشكل عام لنمو منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وكان قد أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، امس الثلاثاء، أنه سوف يوقع غدًا مع نظيره المصري سامح شكري، "إعلانًا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء الإعلان خلال مراسلات تاياني لمجلس النواب الإيطالي حول الوضع والآفاق في الشرق الأوسط بعد هجمات حماس ضد إسرائيل، حيث قال تاياني "إن مصر محاور حاسم ويمكنها أن تلعب اليوم، كما فعلت في الماضي، دورًا أساسيًا كوسيط مع حماس في حالات الأزمات، وكذلك لتسهيل المفاوضات بشأن الرهائن".

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أن "هذه الأزمة الجديدة تذكرنا بأنه لا يمكننا، ولا يجب علينا، أن نخفف من حذرنا على هذه الجبهة".

 

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