رئيس "مياه الشرب" بالشرقية يوجه بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مسائيًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الافرع، لمناقشة سير العمل بأفرع الشركة.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الشركة مستجدات الأعمال، وبحث كل المعوقات التى تواجه الفروع، وتم استعراض خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن خطة زمنية محددة وكذلك صيانة المعدات للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة، والوقوف على مدى جاهزية وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه رئيس الشركة بضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وسبل التعاون من أجل الارتقاء بمنظومة العمل، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين سواء خدمة مياه الشرب أو التخلص الأمن من الصرف الصحي، وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

مع ضرورة تكثيف المجهودات التى تبذلها الشركة فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

وشدد على ضرورة متابعة رؤساء الأفرع للمحطات بصفة دورية من أجل التطوير الدائم والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا، ورفع كفاءة المحطات وتوفير قطع الغيار اللازمة فى إتمام عملية التشغيل والصيانة، بالاضافه إلى إتباع ارشادات وتعليمات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع العمل للحفاظ على العاملين بها.

وطالب عامر، بضرورة التعاون من أجل الارتقاء بمنظومة العمل لتقديم خدمة أفضل للمواطنين سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية إحتياجات المواطنين وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجههم.