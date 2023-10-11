تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الأمطار

وجهت الأرصاد الجوية تحذير من بداية انكسار درجات الحرارة على كافة الأنحاء خاصة خلال ساعات الليل، والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد سقوط الأمطار الغزيرة، تصل إلى حد السيول على منطقة رأس غارب.

تحذيرات بشأن الشبورة



ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وشددت خبراء الأرصاد الجوية على قائدى السيارات بضرورة توخي الحذر وتخفيض السرعة عند القيادة، وتشغيل الكشافات الأمامية واستخدام كلاكس السيارة على فترات للتنبيه، والتوقف عن القيادة عند انعدام الرؤية وركن السيارة بشكل آمن بعيدًا عن الطريق.

وحذر خبراء الأرصاد من زيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحًا، وزيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل، وظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري خصوصًا على الطرق السريعة، مع بداية تكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الأمطار .