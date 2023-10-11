الجزائر تُجدد تضامنها مع الفلسطينيين وتنتقد جرائم الاحتلال

أكدت "الجزائر"، تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، مُعتبرة أن ما ترتكبه إسرائيل من "عدوان غاشم في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة"، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الأربعاء.

وجدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، خلال اجتماع على هامش أعمال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، عن "تضامن الجزائر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل العدوان الصهيوني الغاشم".

كما أجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ومع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب.

الرئيس الروسي يُعلّق على الدعوات للفلسطينيين لمُغادرة غزة إلى سيناء

صرح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأن الدعوات المُوجهة للفلسطينيين للمُغادرة إلى سيناء، ليست أمرًا يُمكن أن يُؤدي إلى السلام، مُضيفًا، أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوتين: "من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدي إلى السلام".

القضية الفلسطينية

وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى قد صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخيرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم".