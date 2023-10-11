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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

عيسى إسكندر يناشد اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور عيسى إسكندر
الدكتور عيسى إسكندر

 

 

احتفل اتحاد العمال المصريين في ايطاليا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة آدوك لحماية المستهلك والذى سيستفاد المصريين المتواجدين على الاراضي الايطالية من الخدمات المتعددة التى ستقدمها لهم المؤسسة.

 

  وتضمن البروتوكول حماية كافة حقوق العاملين المصريين، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة لهم، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، حماية خصوصية وأمن بيانات المستهلك ومنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق، تسوية المنازعات بشكل عادل وسريع، حماية المستهلك من خلال مكافحة الغش التجاري بكافة انواعه ، بالإضافة إلى تلقّيها شكاوى المستهلكين ضد الشركات بما فيها فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وانترنت  والتحقق فى الشكاوى والعمل علي فض النزاعات بين المستهلكين والشركات ومحاولة حلها ودياً ما أمكن ذلك ، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة بحماية المستهلكين المصرىين العاملين في ايطاليا.


وفى نهاية الاحتفال ناشد الدكتور عيسى إسكندر المصريين فى الداخل والخارج فى المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأعلن انة شخصيًا مع مساندة القيادة المصرية التى استطاعت بعون الله القضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة وإنشاء شبكات طرق تربط القاهرة وضواحيها والمحافظات الكبري وضواحيها .


والقضاء على فيروس سي الذى كان يمثل كابوسا للمصريين وفى طريقه لإستكمال مشروعات عملاقة فى إستصلاح الأراضي الزراعية .

 

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