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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لينجارد يقود الاتفاق السعودي للتعادل مع الخالدية البحريني وديًا

مباراة الاتفاق والخالدية
مباراة الاتفاق والخالدية البحريني

قاد النجم الإنجليزي خيسي لينجارد فريق الاتفاق للتعادل مع الخالدية البحريني في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الاتفاق ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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لينجارد يسجل في تعادل الاتفاق مع الخالدية البحريني ويًا

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جيسي لينجارد في تشكيل الاتفاق لمواجهة الخالدية البحريني

سجل النجم خيسي لينجارد هدف تقدم الاتفاق في المباراة بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بينما نجح فريق الخالدية في استعادة توازنه بهدف التعادل ثم هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تمكن فريق الاتفاق من إدراك هدف التعادل الذي سجله اللاعب محمد الكويكبي من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بهدفين لكل فريق 2-2.

الاتحاد السعودي يتفق على ضم محمد صلاح في الصيف المقبل

كشف مصدر داخل نادي الاتحاد عن توصل إدارة النمور لاتفاق مع النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن حصول إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على وعد من محمد صلاح بالانضمام إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد فشل حسم الصفقة خلال الصيف الماضي بسبب تمسك إدارة ليفربول بخدمات اللاعب.

وكان الاتحاد قريبًا من حسم صفقة محمد صلاح الصيف الماضي، إلا أن الصفقة تعطلت في الأيام الأخيرة رغم العرض المالي الكبير الذي قدمته إدارة النمور للنادي الإنجليزي لإقناعهم بالتخلي عن خدمات اللاعب.

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