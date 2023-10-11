"مصر الماضى والحاضر والمستقبل ..طموحات وآمال" ندوة تنظمها جامعة أسيوط والأوقاف

تنظم جامعة أسيوط بالتعاون مع مديرية أوقاف أسيوط ندوة تثقيفية يحاضر فيها أئمة أوقاف أسيوط في المبنى الإداري بجامعة أسيوط، وتحمل عنوان "مصر في الماضي والحاضر والمستقبل .. طموحات وآمال"

ستبدأ الندوة غدًا يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الحالي في تمام الساعة 11 صباحًا، وسيتم خلال الندوة مناقشة القضايا التي تهم مصر في الماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه البلاد والطموحات والآمال التي تسعى إليها.

ومن المقرر أن تستضيف الندوة كلمة للدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، الذي سيشارك رؤيته حول طموحات وآمال مصر. كما سيتم تسليط الضوء على إنجازات الدولة من خلال عرض فيلم تسجيلي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتحدث الدكتور عاصم محمود قبيصى، مدير مديرية أوقاف اسيوط، عن دور المديرية في دعم التعليم الديني في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز قيم التسامح والاعتدال في المجتمع. وسيتحدث المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وسيتحدث الدكتور أحمد عدوى، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، عن الرؤية الاستراتيجية لمصر وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة.

مقترح برنامج الندوة التثقيفية

يعكس هذا الحدث التعاون الوثيق بين جامعة أسيوط ومديرية أوقاف أسيوط، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي والأكاديمي بين المؤسستين. من المتوقع أن يكون هذا الحدث نقطة تحول في تعزيز التفاهم والتعاون بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة ستكون مفتوحة للجمهور العام، ومن المتوقع أن تشهد حضوراً كبيراً من الطلاب والمثقفين والمهتمين بالشأن العام. سيتم توفير فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات وتبادل الآراء بين الحضور والمحاضرين، بهدف خلق حوار بناء وإثراء النقاش المجتمعي حول مستقبل مصر.