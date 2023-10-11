بعد عودته للتلفزيون.. خالد أبو بكر: حرية الإعلام لم تكن على ما يرام

أطلق مؤخرا برنامج "كل يوم"، والذي تم بثه على شاشة "أون" مع الدكتور خالد أبو بكر بعد فترة توقفت أكثر من 37 شهرا.

وقال خالد أبو بكر بعد عودته إلى الحلقة الأولى من برنامجه، مردفًا: "هذه هي الحلقات الأولى من كل يوم بعد عودته من توقف دام 37 شهرا، وما زلنا لا نعرف سبب توقف البرنامج".

وأضاف أن الإعلام المصري له رسالة كبيرة للغاية، فهو من علم الإعلام في جميع أنحاء العالم العربي، ويعود تاريخه إلى مئات السنين، وكان دوره كبيرا جدا على الصعيد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية ولعب دورا كبيرا ومؤثرا في شوارع مصر.

وتابع: "لم يكن كل شيء على ما يرام في وسائل الإعلام المصرية، وحرية الرأي في السنوات القليلة الماضية لم تكن كل شيء على ما يرام، وأي شخص يقول خلاف ذلك يجب أن يراجع ضميره، وهناك نوع من عدم استقلالية بعض المصالح المادية والمادية وكان يخشى المساومة عليه".