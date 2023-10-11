أحمد موسى: بيان الأزهر لنصرة الفلسطينيين قوي والتاريخ لن يرحم المتقاعسين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن الأحداث التي تشهدها فلسطين والقصف الوحشي لقطاع غزة قوي جدا، وتضمن تصريحات مهمة للغاية في حق فلسطين، وشمل هجوما حادا على الكيان الصهيوني، معقبا "إيه الكلام الجامد ده".

التاريخ لن يرحم المتقاعسين والمتخاذلينَ عن نصرة الشعب الفلسطيني

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن شيخ الأزهر طالب الحكومات العربية والإسلامية باتِّخاذ موقف موحد في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني"، مردفا: "التاريخ لن يرحم المتقاعسين و المتخاذلينَ عن نصرة الشعب الفلسطيني".

الأزهر وجه تحية لصمود الفلسطينيين

وتابع أحمد موسى : “الأزهر وجه تحية لصمود الفلسطينيين”، محذرًا إياهم من مغادرة أرضهم، معتبرا أن في ذلك زوال لقضيتهم إلى الأبد".

ذوقال البيان: "جدد الأزهر الشريف تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة، وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية، وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها، مهما كان الثمن والتضحيات، فالأرض أمومة وعِرضٌ وشرف".

وأضاف البيان: "يوجِّه الأزهر رسالته لأولئك المتمسكين بأرضهم أنه خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن في ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد".

ودعا الأزهر "الدول العربية والإسلامية إلى أن تستشعر واجبها ومسئولياتها الدينية والتاريخية وتسارع إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية على وجه السرعة وضمان عبورها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مضيفا أن دعم الفلسطينيين عبر القنوات الرسمية "واجب ديني وشرعي والتزام أخلاقي وإنساني".

واعتبر الأزهر أن "استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس والحصار الخانق لقطاع غزة واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا وأخلاقيا هو إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان ووصمة عار على جبين الصهاينة وداعميهم".

ومن جانبه صرح الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تقوم على 7٪ من أراضي فلسطين، واستحوذت على 54٪ نتيجة التقسيم ولديها حاليا 78٪ من الأراضي الفلسطينية التاريخية، بينما حصل الفلسطينيون على 22٪.

و قال إن حوارا يدور في إسرائيل منذ فترة طويلة حول ضم قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، وفي كل مرة تتدخل مصر لوضع حد لأزمة كبرى كما حدث في عام 2021



وأضاف أن القيادة العسكرية الإسرائيلية ترفض الهدوء، مشددًا على أن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس وتدمير الجدار، ومن بينها تجاوزات، تعطي القيادة الإسرائيلية ذريعة لبدء الحرب، مستغلة حقيقة أن المشاعر العامة في إسرائيل ليست مستعدة للتهدئة، فالبعض يريد تحقيق صيغة من الهدوء، كما هو الحال في مصر، والبعض الآخر يريد الفوضى ويصف الحرب بأنها حرب بين إسرائيل وإيران وأتباعها.



وأكد أن إسرائيل دمرت الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تم أسر أحد جنودها، واليوم لدى حماس عشرات الإسرائيليين، وارتكب نتنياهو إبادة جماعية بمساعدة الولايات المتحدة ، وأخلى القطاع وأعد الرأي العام الدولي لضمه إلى إسرائيل.