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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في 7 محافظات.. "التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
ويجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

الجريدة الورقية