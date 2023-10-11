"مصر الدولة" ورشة حكى للأطفال بمنفلوط

في إطار تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة لدى الأطفال، نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ورشة عمل بعنوان "حكايات عن مصر الدولة"، حيث تم تناول تفاصيل تاريخ مصر القديمة.

تم تنفيذ هذه الورشة بتوجيهات من وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني والفرع الثقافي في أسيوط برئاسة ضياء مكاوى. ونظمت الورشة في مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية للغات بمنفلوط، وتم تقديمها من قبل نادية عبد القادر التي قدمت رؤية شاملة لتاريخ مصر عبر العصور

تضمنت الورشة استعراضًا للحضارة المصرية القديمة وتفاصيل عن الأهرامات والمعابد والآثار الأثرية الأخرى. وقدمت الورشة تفسيرًا لمجموعة من الرموز المصرية القديمة وشخصياتها الأسطورية، مثل إيزيس وأوزيريس ورع وأنوبيس. كما تم تعريف الأطفال بحياة الفراعنة وكيفية حكمهم المملكة، وتم التركيز على أهمية الحفاظ على تراث الحضارة المصرية القديمة.

شارك في هذه الورشة العديد من الأطفال والمعلمين وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المحتوى الثقافي الذي قدم لهم. ويعتبر هذا النوع من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والتعرف على التراث الثقافي كمهمة مهمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن. ومن المهم جدًا توجيه الأطفال في سن مبكرة إلى فهم الثقافة والتراث الوطني والذي يساعدهم في فهم الأصول والقيم التي تتلاءم مع نمط حياة المجتمع.

المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ينظم ورشة حكى للأطفال بعنوان "مصر الدولة "

المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ينظم ورشة حكى للأطفال بعنوان "مصر الدولة "