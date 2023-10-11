فلسطين تُعلن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 150 في الضفة الغربية

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، استشهاد 28 شخصًا وإصابة 150 آخر في الضفة الغربية منذ السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع أعداد الشهداء لـ 1127 بالإضافة إلى 5339 آخر.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق أن انقطاع الكهرباء سيُؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً.

فلسطين تُدين محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية

أدانت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بشدة في بيان عاجل لها، مُحاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي خلفت هذا اليوم 4 شهداء بينهم طفلان وعدد آخر من الجرحى".

وتابع البيان: "كما تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في ظواهر إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر المستعمرين الإرهابية كما حصل في بلدة قصرة وفي محافظة سلفيت، وكذلك اعتداءاتهم الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرق وسيطرتهم عليها بحماية من جيش الاحتلال".

وختم البيان: "تحذر الوزارة مجددًا من محاولات غلاة المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة وبدعم من الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة الإسرائيلية لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخدمة مخططاتهم الاستعمارية التوسعية".