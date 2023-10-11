وليد عبدالمنعم مشرفا فنياً للتجديف

أصدر الاتحاد العام الرياضي للشركات منطقة القاهرة الكبرى تعيين وليد محمود عبد المنعم، مشرفًا فنيًا لرياضة التجديف.

يأتي هذا القرار في إطار رغبة الاتحاد في توسيع نطاق هذه الرياضة التي لاحظت تراجعًا في الفترة الأخيرة.

وجه مجلس إدارة منطقة القاهرة الكبرى للشركات التحية والتحية الشخصية، معربًا عن تمنياتهم بالتوفيق في هذه المهمة الجديدة.

ويعكس هذا التكليف الثقة التي يوليها الاتحاد للسيد وليد محمود عبد المنعم وقدراته في هذا المجال.

من جانبه، عبّر السيد يحيى السيد، سكرتير عام المنطقة، عن تحيته وتقديره وليد محمود عبد المنعم، وقدم تحياته الشخصية له.

وأكد أن هذا التعيين يأتي في إطار سعي المنطقة لتعزيز رياضة التجديف وتحقيق التوسع فيها.

من المتوقع أن يقوم وليد محمود عبد المنعم بتولي مسؤولياته الجديدة كمشرف فني لرياضة التجديف على الفور، وسيعمل على تطويرها وتعزيزها في منطقة القاهرة الكبرى.

وسيكون له دور مهم في تشجيع المشاركة في هذه الرياضة وتدريب اللاعبين الموهوبين، بهدف تحقيق نجاح وازدهار رياضة التجديف في المنطقة.

يعد قرار الاتحاد العام الرياضي للشركات منطقة القاهرة الكبرى تعزيزًا للرياضة وفرصة للنمو والتطور في رياضة التجديف.

وتأمل المنطقة أن يحقق وليد محمود عبد المنعم تطلعات الاتحاد ويسهم في إعادة الانتعاش والازدهار لهذه الرياضة الرائعة.