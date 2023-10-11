الاحتلال يستهدف سيارات على حدود غزة ويُنهي حياة 3 فلسطينيين

أنهت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، حياة 3 فلسطينيين قرب كيبوتس نير عام على حدود غزة كانوا في عدة سيارات، بعد إطلاقها النار عليهم، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100 إضافة إلى إصابة 5339 في الضربات الجوية الإسرائيلية".

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مصرع 189 ضابطًا إثر هجمات المُقاومة الفلسطينية

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مصرع 189 جنديًا حتى الآن، بعد ٥ أيام من استمرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد جيش الاحتلال، أنه أبلغ عائلاتهم بموتهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" السبت الماضي، إلى 1200 قتيل.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن عدد المصابين وصلوا إلى 3000 إصابة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف 2294 هدفًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس منذ بدء العدوان على غزة.