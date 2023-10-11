وزير الشباب: الرياضة المصرية تطورت كثيرا بفضل دعم القيادة السياسية

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس فيزر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولة المصرية والاتحاد الدولي للجودو في العديد من المجالات.

تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار الرياضة والشباب، وتمحورت المناقشات حول سبل تعزيز نشر رياضة الجودو وتطويرها في مصر ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الرياضي بين مصر والاتحاد الدولي للجودو في المستقبل.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن اهتمامه الكبير بتطوير الرياضة في مصر وتعزيز دورها في بناء جيل شاب قوي ومتميز. وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو يأتي في إطار الحرص المصري على تعزيز التعاون الرياضي الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها سمعة عالمية طيبة وخاصة فيما يتعلق بتمتعها بالقدرات البشرية والفنية والبنية الرياضية القادرة على استضافة مختلف المنافسات والبطولات الرياضية العالمية وخاصة فى ظل الدعم والرعاية غير المسبوقة التى يقدمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية المصرية، وهو الأمر الذى اتت ثماره فى حصد الابطال المصريين وتحقيقهم لنتائج قارية وعالمية غير مسبوقة أيضا فى مختلف اللعبات الرياضية.

ومن جانبه اعرب ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو عن اعجابه الشديد لما شهده من تطوير في مصر في الاونة الاخيرة من بنية تحتية قوية وتطور شامل في جميع المجالات في المجتمع المصري.

مؤكدا ان الاتحاد الدولي للجودو يضع مصر في مصاف الدول الكبري التي شهدت تطورا ملحوظا في العديد من المجالات الرياضية، وكذلك على مستوي اللاعبين، وتطرق إلى أهمية مصر في الساحة الرياضية الدولية ودورها الريادي في تطوير الجودو. كما أعرب عن استعداد الاتحاد الدولي للجودو لتقديم الدعم والمساعدة التقنية لتطوير رياضة الجودو في مصر وتوفير الفرص للشباب المصري الموهوب.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الرياضي بين مصر والاتحاد الدولي للجودو من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم البطولات والفعاليات المشتركة. وتعزيز هذه العلاقة ستسهم في تعزيز الروح الرياضية وتطوير مستقبل الجودو في مصر والمنطقة. حيث تم الاتفاق على اقامة معسكر تدريب دولي سنوي بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بالاضافة الى البدء في انشاء مركز تدريب دولي في مصر، واقامة دورات تدريبية بصفة مستمرة للمدربين المصريين باشراف من خبراء من الاتحاد الدولي للجودو، والذي يهدف للارتقاء برياضة الجودو في مصر.



