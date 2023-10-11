تجديد تكليف الدكتور محمد السيد وكيلا لوزارة التعليم بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا صدور قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجدد تكليف الدكتور محمد السيد محمد عبد الله وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا للعام الثاني على التوالى .

والدكتور محمد السيد، تخرج في كلية التربية بجامعة سوهاج، وحصل على الدكتوراه في الإدارة التربوية بجامعة أسيوط.

وشغل وظيفة مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، قبل تكليفه في شهر أكتوبر عام 2016 بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ثم تمت ترقيته في شهر أغسطس 2020، ليشغل وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ثم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وأخيرا وكيلا لوزارة التربية والتعليم بقنا.

يذكر أن الدكتور محمد السيد قد تولى مهام وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، نقلا من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عقب صدور قرار الدكتور رضا حجازي في 14/9/2022.