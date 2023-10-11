ندوة تثقيفية حول المشاركة السياسية للعاملين بصحة قنا

نظم مجمع الإعلام بقنا مركز النيل للإعلام، ندوة تثقيفية موسعة بمديرية الصحة بقنا، للعاملين بقطاع الصحة حول المشاركة السياسية المجتمعية وأهميتها في الارتقاء بالفكر والوعي المجتمعي العام.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن الندوة ناقشت تفعيل دور الفرد تجاه الإنتخابات الرئاسية والنيابية وأثر تلك المشاركة في تطوير الفكر والوعي ونشر فكر المشاركة الفعالة تجاه القضايا المختلفة.

وأضاف بدران أن الندوة تناولت عرض لحقوق المواطنين في الانتخابات والتعريف الصحيح بشروط المشاركة.

فيما أوضحت الأستاذة شيماء القباني مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة ومنسق الندوة أن الندوة التي ناقشها الدكتور محمود أبوجبل أستاذ القانون الإداري والدستوري بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي قد تطرقت للدور الصحي لدى العاملين بالقطاع الطبي في نشر التوعية الصحية لدى المواطنين أثناء المشاركة وضرورة التزامهم بالتباعد والتطهير وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت توجههم لمنافذ الاقتراع.

مؤكدة الحقوق الدستورية للأفراد والمجتمعات التي تكفُل لهم حق الخدمات الصحية والتعليمية المختلفة.