وزراء الخارجية العربية يُؤكدون ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في دورته غير العادية، على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذًا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

جاء ذلك في قرار صدر بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، برئاسة المغرب.

وأدان وزراء الخارجية، في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيون من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

فلسطين تُعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1127 شهيدًا و5489 مُصابًا

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي علي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 1127 و5489 جريحًا حتى الآن، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق، أن انقطاع الكهرباء سيُؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلًا.