غير الشرب| فوائد مذهلة لـ البن.. أبرزها تستخدم في التنظيف

البن المطحون من الكنوز التي لم يقدرها البعض، فلا يقتصر فوائده كشرب فقط، بل يستخدم لأشياء آخرى يظهر فيها فعاليته، مثل تنظيف الآواني واستغلال رائحته الرائعة، وفيما يلي نقدم لك بعض استخدامات البن المطحون.

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استخدامات البُن المختلفة

تنظيف الشواية والأسطح المليئة بالدهون

يتميز البن بقدرته الفعالة على إذابة الدهون والبقع الصعبة من على الأواني والأسطح المختلفة، لذا يمكنك الإستعانه به في تنظيف الشوايات وظهر البوتجاز التي تلتصق عليه الزيوت والدهون.

التعطير والقضاء على الرائحة الكريهة

رائحة البن من الروائح المحبذة لدى الكثير من الناس، لذلك تستخدمها بعض السيدات على أي وصفة طبيعية خاصًة إذا كانت فيها مايونيز أو زبادي أو أي شيء رائحته غير محبذه، حيث يعمل على تحول رائحة الشعر المزعجة إلى رائحة مميزة يعشقها الكثير.

صبغ الشعر باللون البني

تضيف بعض النساء البن على حمام الكريم الخاص بها أو على الحنه الطبيعية؛ لصبغ الشعر باللون البني وجعله صحي وقوي، بالإضافة لرائحته المميزة.