إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق جنوب سيناء

إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الأربعاء بطريق رأس سدر الطريق الساحلى بعد كمين الصعايدة تجاه عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس سدر الطريق الساحلى بعد كمين الصعايدة اتجاه عيون موسى - وعلي الفور تم الدفع بـ 1 سياره أسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام.

وأسفر الحادث عن إصابة:-

1- يوسف ابراهيم رضوان ٦١ سنة السويس

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي لتلقي العلاج - وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.