زيارة هامة وناجحة لرئيس الاتحاد الدولي للجودو في مصر

استكمالًا للإنجازات التي يحققها اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي خلال الفترة الأخيرة، جرى اليوم اتفاقًا ثلاثيًا بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي للجودو، ورئيس الاتحاد المصري يتضمن عددًا من البنود أبرزها استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للكبار.

وجاء في الاتفاق أيضًا إقامة معسكر تدريب دولي في مصر بشكل سنوي يضم عددًا كبيرًا من المنتخبات واللاعبين العالميين، بالإضافة لإنشاء مركز تدريب دولي داخل جمهورية مصر العربية.

وجاء في الاتفاق المقرر دخوله حيز التنفيذ قريبًا، إقامة دورات تدريبية بصفة مستمرة للمدربين المصريين تحت إشراف خبراء من الاتحاد الدولي للعبة، من أجل خلق جيل جديد من المدربين القادرين على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد ماريوس فايزر إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، وكان في استقباله مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، وعقد اجتماعًا هامًا اليوم مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ومن جانبه قال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لمصر هي دلالة واضحة على عودة الجودو المصري للطريق الصحيح، وأثمرت عن عدد من النقاط الهامة التي تصب في صالح اللاعبين والمنتخبات المصرية.

وأضاف مرزوق، أن الاتفاقات التي أجراها وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي تأتي في صالح الجودو المصري على مستوى المنتخبات والمدربين، وأيضًا ملف استضافة المناسبات الرياضية الكبرى، بعد النجاح الكبير في ملف استضافة البطولة العربية للأندية مؤخرًا في مدينة العلمين الجديدة.

وتابع: "نواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل دفع الجودو المصري نحو منصات التتويج على جميع المستويات، ولدينا خطة طموحة هدفها التواجد على منصات التتويج في كل البطولات الدولية والقارية".

وحقق الجودو عددًا كبيرًا من النجاحات خلال الفترة الماضية، أبرزها السيطرة على ألقاب البطولات الأفريقية في جميع المراحل العمرية (ناشئين – شباب – كبار)، بالإضافة لحصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للشباب من خلال اللاعب، يسري سامي.