ألسن كفر الشيخ: لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات تشيد بإمكانيات الجامعة

أشادت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، بالقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداريفي كلية الألسن جامعة كفرالشيخ، وأكدت لجنة الأعلى للجامعات أن الكلية تعد نموذجاً يُحتذى به بين الجامعات الحكومية، وتتوافر بها بنية تحتية متميزة.



وتكونت اللجنة من الدكتور ماهر عبدالقادر مقرر لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالراضي رضوان الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور رحاب محمود أستاذ ورئيس قسم اللغة الصينية كلية الآداب جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن.

جاء ذلك خلال متابعة اللجنة للكلية وللوقوف على الإمكانات المادية والبشرية لبرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بأعضاء اللجنة في رحاب الجامعة.

وتفقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات اللجنة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما ناقشت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وإبداء الرأي في كل ما يخص العملية التعليمية بشكل أكاديمي من خلال استبيان.

واستعرض عميد كلية الألسن الدكتور عبدالحميد غلاب، أهم إنجازات الكلية منذ نشأتها حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة أشادت بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في الكلية.