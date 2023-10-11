مانشيستر يونايتد يسعى لضم موهبتين برازيليتين جديدتين

كشفت صحيفة ذي صن الأنجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي يسعى في الوقت الحالي لضم موهبتين برازيليتين لصفوف خلال الفترة القادمة .

وقالت صحيفة ذي صن ان فريق المتابعة لنادي مانشيستر يونايتد أكد ان لاعب خط وسط بلميراس البرازيلي لويس جيليرمي - 20 سنة - و المهاجم لوران لاعب نادي فلامنجو - 17 عاما - أظهرا الكثير من المهارات التي جذبت انظار ادارة مانشيستر يونايتد التي تسعى لضمهما لقلعة اولد ترافورد .

واشارت ذي صن أن لويس جليرمي شارك في 32 مباراة مع الفريق الاول لفريق بلميراس كما شارك في عدد من المباريات مع منتخب البرازيل الشباب اما لوران فلم يشارك سوى في أربعة مباريات مع فريق فلامنجو كما شارك مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاما .

واكدت الصحيفة الانجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد سيكون عليه التضحية بمقابل مادي كبير لضم الموهبتين البرازيليتين حيث قدرت الصفقة بما يقارب 100 مليون جنية أسترليني لانهاء الصفقة لمصلحة مانشيستر يونايتد وهو الرقم الذي يؤكد على القيمة الفنية لهما .

يذكر ان نادي مانشيستر يونايتد أكد انه يسعى لضم مجموعة كبيرة من المواهب على مستوى العالم خلال الفترة القادمة