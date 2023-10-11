الحكومة الجزائرية تجبر المدارس الفرانكفونية على تبني المناهج العربية

كشف عبدالكريم بيلابيد، وزير التربية والتعليم الجزائرى، عن استبعاد مدارس اللغات من تطبيق المناهج الوطنية العربية.

وزير التربية والتعليم الجزائرى:

وقال بيلابيد، إن الجزائر تبذل مجهودًا من أجل تطبيق المناهج الوطنية وتطبيق اللغة العربية، مؤكدًا بأنها المدارس الفرنكونون الخاصة خارج التطبيق فحين علي أرض يتطبق.

وأضاف وزير التربية والتعليم الجزائرى، أن التعددية اللغوية كانت من بين الإنجازات الرئيسية لنظام التعليم، موضحًا بأن كافة اللغات مرحب بها.

وأشار بيلابيد إلى أن منتقدي القانون يصفون جهود البلاد دون سياق، مؤكدًا من جديد موقف الجزائر بأن المدارس الخاصة كان عليها أن تعلّم المناهج الوطنية، التي أطلق عليها "مركبة لمجتمعاتنا التي تحدد القيم".

المدارس الخاصة:

جهود الإنفاذ ضد المدارس الخاصة التي تعد الطلاب للتعليم العالي باللغة الفرنسية ليست جديدة، يعود تاريخهم إلى عام 2019، لكن السلطات لم تكن حتى هذا العام تابعت بقوة إنفاذها.

أثارت جهودهم عناوين الصحف والاحتجاجات في وسائل الإعلام الفرنسية وبين العائلات الجزائرية التي يمكنها تحمل الرسوم الدراسية.

لا يوجد سوى 680 مدرسة خاصة في الجزائر ، والتي تقوم بتثقيف أكثر من 11 مليون طالب، يعمل عدد قليل منهم باللغة الفرنسية أو يحاولون تدريس "المناهج المزدوجة" باللغتين لإعداد الطلاب للتعليم العالي.

الجهود المبذولة للقضاء على المدارس الفرنسية والخاصة التي تدرس خارج المناهج الدراسية على المستوى الوطني، تأتي في الوقت الذي تضيف فيه الجزائر دورات اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية.

تقوم الجامعات العامة بجعل اللغة الإنجليزية جزءًا من مناهجها الأساسية هذا العام كجزء من الانتقال إلى الانتقال إلى اللغة في فصول العلوم.

جدير بالذكر أن الجزائر على متحدثين فرنسيين، أكثر من دولتين باستثناء دولتين، فرنسا نفسها وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

أصدرت المنظمة الدولية للغة الفرنسية، بيانًا مفاده، أن ما يقرب من 15 مليون شخص من أصل 44 مليون نسمة، يتحدثون اللغة الفرنسية، والجزائر من بين العديد من الدول في جميع أنحاء إفريقيا تركز بشكل أكبر على اللغات الإنجليزية والسكان الأصليين، وفي هذه العملية، إعادة تقييم دور الفرنسية في المدرسة والمجتمع.

اللغات الرسمية:

غيرت مالي المجاورة دستورها لإزالة الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية، وجعلت المغرب دروسًا باللغة الإنجليزية إلزاميًا في المدارس الثانوية.

هذا العام تقوم الجزائر بتوسيع دورات اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية وتضاعف الجهود المبذولة لإنفاذ قانون يتطلب أن المدارس الخاصة - بما في ذلك المدارس التي درست بشكل حصري تقريبًا بالفرنسية - تلتزم بالمناهج الوطنية العربية في الغالب.

على الرغم من أن الفرنسية لا تزال تستخدم على نطاق واسع في الجزائر، إلا أن اللغة تخضع لأسئلة سياسية منذ أن اعتدت البلاد استقلالها عن فرنسا بعد حرب وحشية وسبع سنوات منذ أكثر من 60 عامًا، أصبح لانجاوج مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالقومية الجزائرية منذ تلك الحقبة، عندما تبنى الزعماء السياسيون شعار "الجزائر هي بلدي، والعربية هي لغتي والإسلام هو ديني".