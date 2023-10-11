نادال يعود من جديد للملاعب  بعد غياب طويل عن التنس

يعود نجم كرة المضرب الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة 2024،بعد عام من تعرضه لإصابة قوية في الفخد

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدوري الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وخضع نادل 37 عاما، لعمليتين جراحيتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في مايو الماضي، أنه يريد اتخاذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.

وقال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريج تايلي بأن نادال والأسترالي نيك كيريوس سيعودان الى الملاعب في بطولة استراليا المفتوحة في يناير المقبل.

وقال تايلي في بيان بطلنا عام 2022 رافايل نادال يبذل جهودا شاقة خلال عملية تعافيه طوال هذا العام حيث يقدم أفضل عروضه في ملبورن ولا أحد يشك في قدرته على التنافس.

وقال أتواصل مع فريقه وقد عاد الآن الى الملاعب ويتطلع قدما للعودة الى ملبورن في يناير.

كان نادال الفائز ببطولة رولان جاروس 14 مرة المح في سبتمبر الماضي إلى إمكانية أن يكون عام 2024 الأخير له في الملاعب .

ويأمل منظمو بطولة استراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، أن يستطيع نادال منافسة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والمهيمن على البطولة الأسترالية مع 10 ألقاب، آخرها مطلع العام الحالي.

كما يشكل كيريوس خطرا محتملا على ديوكوفيتش بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته هذا العام.