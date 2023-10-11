رئيس جامعة أسيوط يحضر "بروفات" الطلاب لاحتفالية انتصارات أكتوبر

حضر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط تدريبات فريق الجامعة؛ لاحتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، المقرر إقامتها يوم 18 من أكتوبر الجاري.

رئيس جامعة أسيوط: ننتظر إبداعاتكم يوم الأربعاء 18 من أكتوبر

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن سعادته بأداء الفريق، وأداء أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، مشيداً بالملحمة الفنية التي أعدتها إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت عنوان: " من وحى الانتصار"، والمستوى المتميز لمواهب الطلاب المشاركين، إلى جانب مشاركة الطلاب الموهوبين من ذوي الهمم؛ من مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، مؤكداً ما يحظى به شباب مصر الواعد؛ من دعم ورعاية من القيادة السياسية، انطلاقاً من ثقة الرئيس السيسي في قدرات شباب مصر، وما يتمتعون به من قدرات إبداعية؛ قادرة على بناء الوطن، وتحقيق الحلم والأمل.

حضر " البروفات"؛ الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، وممثلون عن المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط، والأستاذ عز الدين المنصوري استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الشباب، ومحمد جمعة مدير إدارة الفنون، وأعضاء هيئة التدريس المشاركون في الإعداد للاحتفالية، وأعضاء الكادر الإداري من اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والمشرفون على تنظيم الحفل، إلى جانب مديري الإدارات برعاية الشباب، والعاملين بها، وطلاب الجامعة المشاركين فى فقرات الاحتفال.

رئيس جامعة أسيوط يحضر "بروفات" فريق جامعة أسيوط لاحتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة

رئيس جامعة أسيوط يحضر "بروفات" فريق جامعة أسيوط لاحتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة