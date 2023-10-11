النمنم: موشي ديان وافق على تسليم سيناء باستثناء شرم الشيخ قبل حرب 73

أكد المفكر ووزير الثقافة السابق حلمي النمنم أن قرار حرب 1973 صمم عليه الرئيس أنور السادات بعد المعارك السياسية الضخمة التي واجهها في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن ثورة التصحيح كانت الاختبار الأبرز للرئيس السادات آنذاك ومساعده علي صبري.

وفي لقاء مع عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير الذي يبث على قناة صدى البلد، قال إن الرئيس السادات أعلن عن مبادرة لإعادة فتح قناة السويس بسبب معرفته عدم قدرة القوات على عدم الدخول في الحرب لكن رفض التجاوب من قبل إسرائيل أدخل مصر في حالة من اللاسلم واللاحرب.

إلا شرم الشيخ

ولفت إلى أن السادات علم بصعوبة قرار الحرب والسلام مع عدم جهوزية الجيش، رغم موافقة موشي ديان بشرط عدم حصول مصر على شرم الشيخ.

ونوه إلى أنه في 1972 كان السادات في موقف بالغ الصعوبة، ليقرر اتخاذ خطوة تاريخية بتوجيه الشكر للخبراء الروس على جبهة القتال والاعتماد على الجندي المصري ليكون جيشا مصريا خالصا؛ حتى لا يحسب الانتصار لروسيا في ذلك التوقيت، علاوة على أنه حال تدخل روسيا في الحرب ستتدخل أمريكا مع إسرائيل وتصبح حليفا لها ذات قوة عسكرية كبرى.



