الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالفيوم تشهد حفل استقبال الطلاب الجدد

شهد الدكتور محمد علي أغا، منسق عام مركز جامعة الفيوم (الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية)، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الاكاديمي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بحضور الدكتور هشام حسن، عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رأفت إبراهيم، عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وطلاب الجامعة، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور هشام محمد عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وتحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شومان، نائب رئيس الجامعة المصرية للشئون الأكاديمية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم.

وأكد الدكتور محمد علي أغا، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لا تتوانى عن تقديم كافة ما يلزم الطلاب أكاديميًا وتدريبيًّا، وتوفير البرامج التعليمية الحديثة، وخاصة أنه تم توفير أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، مع منح شهادات معتمدة معترف بها، وتحظى على احترام وتقدير الآخرين من الخبراء والمتخصصين.

الاستفادة من المنح الدراسية:

ووجه الطلاب إلى ضرورة التمسك بالمبادئ الأخلاقية الحميدة والقيم النبيلة، مع الاهتمام بالتحصيل الدراسي الجيد والاستفادة من المنح التي يتم تقديمها، وكذلك الاهتمام بالانتماء في الحياة الجامعية والأنشطة الطلابية، مما يعمل على صقل الذات واكتساب المهارات والارتقاء بالقدرات الشخصية.

كما أشاد الدكتور هشام حسن بمجهودات إدارة جامعة الفيوم والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والعمل على إتاحة المقررات الدراسية والبرامج الأكاديمية من أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية.

وأوضح أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات المهنية المتميزة التي تعمل على تأهيل الطلاب للتنافس الفعال في سوق العمل، موجهًا الطلاب إلى أهمية الحرص على مواصلة التعلم والاستيعاب الجيد للمواد التعليمية، والإرادة القوية لتحقيق الطموحات الذاتية على المستويات المهنية والشخصية.

وتابع الدكتور رأفت إبراهيم أن الشباب هم أمل المستقبل، الأمر الذي يوجب عليهم الاهتمام بوضع الأهداف وتحديد الخطط في سبيل تحقيق تلك الأهداف المنشودة، وخاصة أن سوق العمل تحتاج إلى العديد من المهارات، مما يلزم الوعي الكافي بهذه المهارات وبذل الجهد اللازم لاكتسابها، سواء من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وذلك عن طريق تعلم لغات جديدة، أو مهارات التعامل الجيد مع علوم الكمبيوتر، وكذلك اكتساب المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع الآخرين.

وتضمنت فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد تقديم العديد من الفقرات، شملت الغناء الفردي، وإلقاء الشعر، والعزف الجماعي، وأداء الفنون الشعبية الاستعراضية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الطلاب الجدد.

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