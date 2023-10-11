المالكي: الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دوليًا وإجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده تطالب بضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان فورًا وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء قطاع غزة ونذكر العالم أن الرئيس الفلسطيني لسنوات تحدث عبر منابر الأمم المتحدة للتذكير بعنف واستفزازات قوات الاحتلال فهنالك آلاف الشهداء كما تم تشريد الآلاف بسبب سياسات الاحتلال وهو ما سجلته جميع المنظمات العربية والدولية في إسرائيل التي ترفض حل الدولتين وتسعى لفرض مبدأ الفصل العنصري.

وأدان المالكي، خلال الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية والتي طالبت بها فلسطين صمت المجتمع الدولي والذي اعتبره شريكًا فى الجرائم التى تحدث للشعب الفلسطينى.

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي الانتقامي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد المئات بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل.

وتابع خلال كلمته أن فرض الاحتلال الذي استخدم أسلحة محرمة دوليًا إجراءات عقابية جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة، بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع، وجميعها تعتبر جريمة حرب.

أبو الغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار والتصعيد الخطير في غزة:

قال السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات، وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته اليوم الأربعاء في الاجتماع الوزاري الطارئ حول التطورات في غزة، أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب، وأن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورًا، وإدانتها بأشد العبارات.