فرقة فرسان الشرق في عرض “زنوبيا” على مسرح الجمهورية

تستعرض فرقة فرسان الشرق للتراث أنتاجها الجديد "زنوبيا" ملكة الشرق من تأليف محمد زناتي، تصميم واخراج كريمة بدير ،اعداد موسيقى أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل .

مواعيد عرض “زنوبيا” على مسرح الجمهورية

يقام عرض زنوبيا على مدار ثلاثة ليالى متصلة فى الثامنة و النصف مساء الخميس ، الجمعة و السبت 12، 13 14 اكتوبر على مسرح الجمهورية.

يعكس عرض “زنوبيا” صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطي ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين احداهما تشجعها علي الحياة والاخرى تدفعها الموت . الجدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت ، اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً.