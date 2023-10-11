تريزيجيه : تطور كبير في مستوى المنتخبات الأفريقية

تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق طرابزون سبور التركي، عن مستوى المنتخبات في قارة أفريقيا فنيا.

وقال تريزيجيه في تصريحات صحفية قبل مباراة منتخب مصر أمام زامبيا: الروح أهم ما يميز منتخب مصر وكل اللاعبين على قلب رجل واحد ومباراتا زامبيا والجزائر قويتان.

وأضاف: نسعي للنجاح في هذا التحدي و مستوي المنتخبات في أفريقيا تطور وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق بطولة لبلدنا، وهدفنا التأهل لكأس العالم ونتحدث مع اللاعبين عن حلم العودة للمونديال مجددا .

وعن انضمام محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الى معسكر منتخب مصر بعد شفائه من الإصابة قال: محمد النني لاعب كبير وعودته اضافة قوية لنا.