تقديم خدمات طبية لأكثر من 1000 طالب وطالبة بأبو حمص

تواصل مبادرة ” لمصر .. نبنى أجيال ”، فعالياتها لدعم صحة أطفال المدارس بمركز أبو حمص بمافظة البحيرة، والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وتهدف المبادرة إلى ضمان صحة جيدة للطفل المصري فى عمر المدرسة وحتى 18 عاما من قاطنى المناطق الأولى بالرعاية عن طريق الكشف المبكر وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ورفع الوعى للطفل وللوسط القريب منه من أب وأم وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومدرسى الفصل والفريق الإداري بالمدرسة وتدريب شباب الأطباء فى النطاق المستهدف على سرعة الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وآليات التعامل الطبى الأحدث فى التعامل مع هذه المشكلات.

وتم التنسيق بين ممثلى الجهات التنفيذيه بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ووحدة السكان ومؤسسة صناع الخير والإدارة التعليمية لتنفيذ المبادرة بالمدارس.

وتم زيارة مدرسة دسونس البلد للتعليم الأساسي بمجلس قرية بركة غطاس وتقديم رعاية طبية شاملة في تخصصات طبية مختلفة شملت تحليل سكر - انيميا كشف أطفال - رمد - قاع عين - مقاس نظارة - تقزم بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، واستفاد من خدمات المبادرة جميع طلاب المدرسة وعددهم 504 طلاب وطالبات.

وقدمت المبادرة خدماتها لطلاب مدرسة عزبة مساعد للتعليم الأساسى بمجلس قرية بطورس وعددهم 590 طالبا وطالبة بالمدرسة.

ومن جانبها ثمنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جهود المجتمع المدنى الجاد لتقديم خدمات نوعية ذات جودة للشرائح الأولى بالرعاية وخصوصًا طلاب المدارس، مشيدة بما تقدمه مؤسسة صناع الخير للتنمية من مبادرات غاية فى الأهمية استفاد منها أعداد كبيرة من المواطنين فى قرى المحافظة المختلفة.