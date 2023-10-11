القومي للإعاقة يبحث مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إعداد دبلومة تربية خاصة وقاموس لغة إشارة موحد

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفدا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للتعرف على دور واختصاصات المجلس في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم وآاليات دمجهم وتمكنيهم، كذلك بحث أوجه التعاون التي من الممكن أن تتم بين المجلس والجامعة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

البحوث التربوية

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بوفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أسامة فاروق، وكيل كلية التربية الخاصة للدراسات العليا والبحوث التربوية ورئيس قسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، وقدمت خالص التحية إلى مجلس أمناء الجامعة ورئيسها وأعضاء هيئة التدريس بها وكذا طلاب الجامعة ودورها المجتمعي .

وأكدت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء تناول دور واختصاصات المجلس وفق القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٩، وإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، وأهم الاستحقاقات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن اللقاء بحث أيضا أوجه التعاون المستقبلية مع كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين الجهتين خلال عام 2019، واستعرض اللقاء فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدة بالجامعة، والمشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية خاصة التعليم الجامعي، ومناقشة دور الجامعات تجاههم، كذلك مناقشة إعداد قاموس لغة إشارة موحد للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإعداد مترجم لغة إشارة محترف، والمناهج التعليمية الخاصة بذلك.

وتم خلال اللقاء التعرف على تخصصات الدراسات العليا بالجامعة، وإمكانية إنشاء دبلومة تربية خاصة داخل الجامعة.

كما تناول اللقاء إمكانية إجراء ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف المجلس كونه بيت الخبرة الفني، وإمكانية إقرار مقرر لغة الإشارة على مستوى جميع جامعات مصر، والاتفاق على تنظيم الجامعة لمؤتمر كبير تحت رعاية المجلس يتم فيه التواصل مع طلاب الكليات المختلفة بهدف تقديم التوعية المطلوبة و الدعم الفني اللازم من المجلس.

المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة

وخلال اللقاء دار حديث مطول بين الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من طلاب الكلية الذين كانوا ضمن الوفد، واستمعت إلى مقترحاتهم المتعلقة بالدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وناقشت معهم آلية وكيفية التطوع للمساهمة فى دعمهم، كما ناقشت مع ممثل اتحاد الطلاب بالجامعة آليات التعاون المطلوب مع الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعدد من أعضاء المكتب الفني بالمجلس، ومن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أسامة فاروق، وكيل كلية التربية الخاصة للدراسات العليا والبحوث التربوية، ورئيس قسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، والدكتور عمر السيد حماده، رئيس قسم الاعاقات السمعية والبصرية، والدكتورة وسام منير، مدرس قسم الاعاقات السمعية والبصرية، ومنسق لجنة الأنشطة الطلابية والاعلامية بالكلية ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والكلية، وضم الوفد أيضاً بعض من أساتذة الهيئة المعاونة بالكلية ومنهم نهي كمال، مدرس مساعد قسم الاعاقة السمعية والبصرية، ومنى عوني، متخصص لغة الاشارة بالكلية، ورانيا اشرف متخصص في قسم الاعاقات السمعية والبصرية، وسلمي محمد وعمر جوهر، من قسم الاعاقة الحركية بالكلية، وابتهال عزت، من قسم صعوبات التعلم والموهبة، و رانا محمد، من قسم التأخر العقلي.