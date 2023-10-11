وزير الرياضة يكرم لاعبي المنتخب الوطني للرماية بعد حجز 11 مقعدًا بالأولمبياد 

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني للرماية، بحضور اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بعد ضمان لاعبي المنتخب الوطني حجز أحد عشر مقعدًا بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته وفخره بلاعبي المنتخب الوطني للرماية والمستوى الرائع الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب خلال البطولة الأفريقية للرماية والتي مكنتهم من حجز أحد عشر مقعدًا بدورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل ابناءها من اللاعبين حيث تعمل على توفير وتطوير البنية التحتية من اجل تدريب الشباب المصري وخوض مختلف المعسكرات بالاضافة الى اقوي البطولات والتي تزيد من قوة وقدرة لاعبي المنتخب الوطني في البطولات الدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة في عملية تطوير شاملة تطال جميع المجالات الشبابية والرياضية، وهو من أجل بناء الدولة المصرية وتوفير أفضل الخدمات وأماكن التدريب للرياضيين المصريين.

واختتم وزير الرياضة حديثة بالإعراب عن سعادته عن مدى التطور في مستوى لاعبي المنتخب الوطني للرماية وجميع اللاعبين، حيث من الملاحظ أنه تم تخريج جيل جديد وقوي للاعبي المنتخب الوطني للرماية وانخفضت أعمار الأبطال المصريين في المنتخب الحاصلين على ميداليات دولية وعالمية وأفريقية، وهو ما يدعو للفخر بأننا نسير على الطريق الصحيح من أجل إعداد جيل ناشئ وقوي يستطيع اللعب باسم مصر ويحافظ عليه خفاقًا بين الدول في المحافل الرياضية.

ومن جانبه تقدم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه اللا محدود للاتحاد المصري للرماية وجميع اللاعبين في الاتحاد، مؤكدًا أنه لولا هذا الدعم ما تمكنا من الحصول على هذا الكم من الميداليات وحجز بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.



