فلسطين تُدين محاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية

أدانت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بشدة في بيان عاجل لها، مُحاولات الإسرائيليين تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي خلفت هذا اليوم 4 شهداء بينهم طفلان وعدد آخر من الجرحى".

وتابع البيان: "كما تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في ظواهر إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر المستعمرين الإرهابية كما حصل في بلدة قصرة وفي محافظة سلفيت، وكذلك اعتداءاتهم الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرق وسيطرتهم عليها بحماية من جيش الاحتلال".

وختم البيان: "تحذر الوزارة مجددًا من محاولات غلاة المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة وبدعم من الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة الإسرائيلية لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخدمة مخططاتهم الاستعمارية التوسعية".

إسرائيل.. نتنياهو وزعيم المُعارضة يتفقان على تشكيل مجلس إدارة الحرب

توصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" وخصمه السياسي "بيني جانتس"، رئيس حزب معسكر الدولة إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وسيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

وينص الاتفاق أيضًا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.