أعلن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تضامنه مع الأشقاء في فلسطين ودعم موقف الدولة العربية المسلمة ضد الكيان الصهيوني.

الأهلي يعلن تضامنه مع الأشقاء في فلسطين:

وكتب النادي الأهلي: “انطلاقًا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية.. يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي".

وتابع: "يدعو الله - عز وجل - أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.. جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم”

وفي سياق آخر، التحق لاعبو النادي الأهلي بقائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة زامبيا الودية المقبلة المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد هزاع بن زايد.