بيت ثقافة أبنوب يناقش دور الأدب وتأثيره في نصر أكتوبر المجيد

نواصل الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد لذا ينظم فرع ثقافة أسيوط الملتقي الأدبي ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف الجيار امسية شعرية للاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بثقافة أبنوب برئاسة الأديب الدكتور عبد الهادى يونس رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأبنوب

شارك بها الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزى بأسيوط والشاعر روماني يسرى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة ابوتيج والشاعرة ساميه ربيع والشاعرة شاديه حفظى وبحضور الاديب أيمن رجب طاهر ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي أبنوب

حيث تحدث الدكتور عبد الهادي يونس عن انتصار اكتوبر المجيد وكيف ألهمت الادباء والشعراء لإنتاج أدبي غزير نابع من فرحة حقيقية و ظهرت بعد الحرب المجيدة كتابات عبرت عن وقائع النصر في القصة القصيرة،والمسرح، والشعر ، والرواية منها للغيطاني ويوسف القعيد و احسان عبد القدوس

ثم قدم الشاعر روماني يسري مجموعة قصائد وطنية منها " خمسين سنة " و " في حب مصر " ، و الشاعرة شادية حفظي وقصائد " على ساحل الوطن " و "وجوه المدينة " وقدمت الشاعرة ساميه ربيع عدد من القصائد والمربعات منها "الحقيقة " و "مدد"

ثم مجموعة من المواهب الادبية بأبنوب منها نورا محمد و احمد جابر و محمود بغدادي وقدم القاص صابر فتحي عدد من القصص القصيرة ثم قدم الشاعر سعد سعيد قصيدة بعنوان " اكتبوا " ثم الاديب علي عبد الرازق وعدد من اعماله الادبية المتميزة ثم اختتمت الامسية بالشاعر وليد حشمت وقصيدة " إلى بطل " و " ولوج "

الأدب وتأثيره في نصر اكتوبر المجيد في بيت ثقافة أبنوب