يستعد الفريق الأول لرجال سلة الأهلي لمواجهة نظيره المغربي جمعية سلا ، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة العربية .

بث مباشر .. مباراة سلة الأهلي و سلا المغربي بنصف نهائي البطولة العربية

ويسعى جال سلة الأهلي لتحقيق الفوز من أجل اقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة سلة الأهلي وسلا المغربي

تنطلق في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء مواجهة نصف نهائي البطولة العربية للسلة بين الأهلي ونظيره سلا المغربي على صالة الغرافة.

وتضم بعثة الأهلي في البطولة كل من ..



الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.



وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.