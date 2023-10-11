قصف إسرائيلي عنيف على شرق خان يونس يُسفر عن شهيد و4 مُصابين

تُوفيت امرأة وأُصيب 4 أشخاص في قصف طائرات "الاحتلال الإسرائيلي"، منزلاً لعائلة البشيتي في معن جنوب شرق خان يونس، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

كما قامت طائرات الاحتلال بقصف منزل لعائلة أبو شمالة الفلسطينية في مخيم البريج دون إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أعداد شهداء غزة زادت لتتجاوز 1000 شهيد.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء وصل إلى 1055 شهيدًا و5184 جريحًا في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استعداده للدخول إلى غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد للدخول إلى غزة، مُؤكدًا أن كُل الخيارات مطروحة على الطاولة، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، حيث تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي مرارا استعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف، أكدت كتائب القسام، الأربعاء، استمرار المعارك في غلاف غزة، معلنة أنها تمكنت من إستبدال مقاتليها في عدد من المحاور.

وقالت في بيان: "تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

وكانت كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة صاروخية كبيرة اليوم إلى عسقلان، كما أعلنت قصف مطار " بن غوريون" برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.